Кабмін хоче законодавчо посилити боротьбу з кіберзлочинністю

Кабінет Міністрів України направив до Верховної Ради поправки до чинного законодавства, який пропонують вважати хакерські атаки на державні інформаційні ресурси загрозою національним інтересам.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про засади національної безпеки України» щодо кібернетичної безпеки України» (№ 2483) розміщено на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, «проблема забезпечення кібернетичної безпеки. потребує негайного і ефективного розв’язання, що неможливо здійснити без відповідних законодавчих новацій».

Зокрема, проектом закону пропонується внести до переліку загроз національним інтересам і національній безпеці країни такі позиції: загроза використання кіберпростору з терористичною метою; можливість втягування України у збройні конфлікти або у протистояння з іншими державами з використанням кіберпростору; використання кіберпростору для підготовки і здійснення збройної агресії проти України; використання ЗМІ, а також кіберпростору для поширення культу насильства, жорстокості, розповсюдження порнографії, пропаганди сепаратизму; комп'ютерна злочинність і комп'ютерний тероризм; розголошення інформації, яка становить державну таємницю, а також службової та конфіденційної інформації тощо.

Остаточна редакція тексту даного законопроекту була схвалена 4 лютого 2013 року під час організованого Міністерством внутрішніх справ погоджувальної ради представників Міністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України. Водночас у експертному середовищі даний законопроект сприйняли неоднозначно. Зокрема, лідер Інтернет партії України Дмитро Голубов вважає цю ініціативу уряду проявом цензури, яка вводиться під виглядом боротьби з кіберзлочинністю і екстремізмом. На його думку, «не даючи чітких визначень сепаратизму і екстремізму, цим законом держава загрожує усім громадянам України».