Задоволено позов «АероСвіту» до системи продажу авіаперевезень IATA BSP

Господарський суд Київської області задовольнив позов авіакомпанії «АероСвіт» до міжнародної системи продажу авіаперевезень IATA BSP щодо перерахування грошей за вже здійснені перевезення.

Як зазначається у повідомленні «АероСвіту», переданому УНІАН, позов було задоволено 5 березня 2013 року.

«Позовні вимоги «АероСвіту» задоволені частково, але рішення суду поки не набрало чинності», - сказано в повідомленні.

Водночас в авіакомпанії відзначають, що, навіть вирішивши цю проблему, «АероСвіт» не зможе відновити платежі без скасування постанови Київського апеляційного господарського суду від 5 лютого 2013 року, якою було зупинено всі раніше введені у судовому порядку процедури, включаючи підготовку авіакомпанії до санації і виведення її з кризи.

«Постанова Апеляційного госпсуду провокує загрозу блокування рахунків авіакомпанії. Тому навіть після набуття чинності рішення суду за позовом авіакомпанії до IATA BSP і отримання раніше заморожених коштів «АероСвіт» буде позбавлений доступу до цих ресурсів. З середини січня 2013 року «АероСвіт» не має можливості проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями перед співробітниками, позбувшись основного джерела надходження коштів», - зазначається в повідомленні «АероСвіту».

Компанія відзначає, що в ситуації, що склалася, також втрачає сенс залучення інвестицій з метою відновлення «АероСвітом» регулярних далекомагістральних рейсів, через що скорочення персоналу може бути масштабнішим, ніж це було передбачено програмою реструктуризації і виведення компанії з кризи.

«Рішення апеляційного господарського суду може призвести до повної зупинки діяльності «АероСвіту», визнання його банкротом і ліквідації. 20 лютого «АероСвіт» подав касаційну скаргу на постанову апеляційної інстанції і очікує на її розгляд Вищим господарським судом України», - зазначається у повідомленні компанії.

«АероСвіт» відзначає, що в авіакомпанії триває скорочення персоналу у рамках реорганізації, розпочатої ще в грудні 2012 року.

Згідно з повідомленням, даною програмою передбачена передача на аутсорсинг окремих операцій, зменшення переліку обслуговуваних маршрутів (до далекомагістральних), значне скорочення штату компанії.

«Співробітники усіх підрозділів «АероСвіту» за графіком одержують попередження про можливе звільнення у зв'язку з реорганізацією (за два місяці до передбачуваної дати звільнення), як це і передбачено національним трудовим законодавством», - зазначається у повідомленні авіакомпанії.

В «АероСвіті» також відзначають, що реальна сфера операції і майбутній штатний розклад «АероСвіту» безпосередньо залежатимуть від того, чи вдасться компанії розблоковувати проблеми, які перешкоджають відновленню операційної діяльності і реалізації програми виходу з кризової ситуації.

Як повідомляв УНІАН, IATA BSP з 10 січня 2013 року припинила перерахування грошей «АероСвіту» за квитки, продані у грудні-січні агентствами – учасниками системи BSP. У зв'язку з цим «АероСвіт» також був змушений припинити поточні розрахунки з контрагентами (за послуги, що надаються) і пасажирами (за невикористані авіаквитки).

Авіакомпанія “АероСвіт” у 2012 році скоротила чистий збиток порівняно з 2011 роком в 1,7 разу — до 846,67 млн грн. Фінансові результати діяльності за 2012 рік будуть розглянуті на зборах акціонерів 3 квітня 2013 року.

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.