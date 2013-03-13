Франція вимагає від Skype відкрити спецслужбам доступ до голосового і sms-трафіку

Франція зажадала від Skype отримати ліцензію телекомунікаційного оператора, який повинен відкривати спецслужбам доступ до голосового і sms-трафіку. Розслідуванням роботи сервісу зайнялася прокуратора Парижа.

Експерти вважають, що інші країни можуть зажадати від компанії аналогічних поступок. Раніше претензії до Skype неодноразово пред'являла російська ФСБ, передає Газета.RU.

Skype не виконує вимогу французького відомства задекларувати свою діяльність в якості телекомунікаційного оператора, йдеться в повідомленні ARCEP. «Недотримання даної вимоги може бути кримінальним злочином», - попереджають у відомстві.

Сервіс Skype надає послуги в галузі голосового зв'язку через інтернет за технологією VoIP, між тим, компанія не зареєстрована в якості телекомунікаційного оператора. Але люди можуть робити дзвінки через Skype з комп'ютера або смартфона, відзначають в ARCEP: «Таким чином, цей сервіс надає послуги голосового зв'язку населенню».

Французька влада неодноразово висувала претензії і до інших міжнародних інтернет-компаній, зокрема, до Twitter і Facebook. Сервіс мікроблогів Twitter обговорював з французькими регуляторами надання доступу до обмеження поширення агресивних твітів.

А найбільшій соціальній мережі Facebook довелося відключити технологію розпізнавання осіб, завдяки якій юзери отримували рекомендації для відміток друзів на фотографіях, що публікуються в мережі - у відповідності з європейським законодавством, компаніям заборонено зберігати фотографії і інформацію, яка може ідентифікувати користувачів.

20 січня французький уряд запропонував ввести податок на збір персональних даних для інтернет-компаній, які збирають величезні обсяги інформації про своїх користувачів, адаптують свої послуги і рекламу відповідно до їхніх інтересів. У дослідженні, проведеному за дорученням президента Франції Франсуа Олланда, йдеться, що дані користувачів - «сировина в економіці цифрового сектора». «Вони мають певну цінність, але погано відображені в економічній науці та офіційній статистиці», - йдеться у звіті.