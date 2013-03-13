«Укрзалізниця» обіцяє зберегти повний робочий тиждень

Для працівників залізничної галузі із щоденним обліком робочого часу не буде встановлено ​​4-денний робочий тиждень.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Сергій Болоболін під час засідання Ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України 12 березня в Києві.

Він зазначив, що в галузі знайдені інші механізми для скорочення витрат за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів, електроенергії і т.і.

«Економія фонду заробітної плати ніколи не була плановим завданням залізничної галузі. Зменшення видаткової частини ми плануємо за рахунок економії матеріальних ресурсів: дизпалива, електроенергії тощо», - сказав він.

С.Болоболін також назвав безпідставними чутки про плани та рознарядку щодо скорочення кількості працівників у галузі.

«Ніколи «Укрзалізниця» не планувала скорочень штату своїх працівників. Ніхто і ніколи не давав завдання щодо скорочення кількості працюючих. Ми звикли берегти власні кадри», - сказав він.

Під час засідання Ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України було розглянуто питання про хід реалізації вимог галузевої профспілки до «Укрзалізниці» і Кабінету Міністрів України, висунуті в січні цього року, за рішенням соціально-трудових питань у галузі.

Гендиректор зазначив, що соціальні зобов'язання, передбачені колективним договором, будуть виконані.

Згідно з галузевим угодою, у 2013 році соціальні зобов'язання становитимуть 2,9 млрд грн - на 8% більше, ніж у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прийняла рішення підвищити тарифні ставки і посадові оклади залізничників загалом за 2013 рік на 15,8%. У квітні 2013 року працівникам залізничної галузі виплатять «тринадцяту» зарплату.

Залізниця в повному обсязі виконала всі соціальні зобов'язання за 2012 рік. Сума соціальних виплат становила майже 2,6 млрд грн. Ці кошти були витрачені на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, фінансування медичних і навчальних закладів, реалізацію житлової програми, надання додаткових відпусток за ненормований робочий день, вислугу років і т.п.

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Залізничникам виплатять «тринадцяту» зарплату

Рада Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на своєму засіданні 5 березня ухвалила рішення виплатити працівникам підприємств і організацій залізничного транспорту, які пропрацювали повний календарний рік, винагороду за підсумками роботи за 2012 рік у розмірі 50% посадового окладу.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», нараховуватиметься винагорода буде в березні, виплачуватиметься - у квітні 2013 року.

Довідка УНІАН. У 2013 році на фінансування соціальних програм залізничного транспорту планується направити на 1,3 млрд грн - на 13% більше, ніж у 2012 році. Крім того, близько 1,6 млрд грн буде виплачено залізничникам у якості щомісячної надбавки за вислугу років. Отже, у 2013 році соціальний пакет на залізничному транспорті становитиме 2,9 млрд грн.

Зокрема в 2013 році на утримання об'єктів соціальної інфраструктури планується витратити 136,4 млн грн - на 8,1% більше, ніж у 2012 році, на житлове господарство - 38,4 млн грн (на 19,9% більше), на утримання установ оздоровчого та спортивно-культурного характеру - 48 млн грн (на 11% більше), на утримання гуртожитків - 16 млн грн (на 18,9% більше). Крім того, фінансова допомога галузевим медичним та освітнім установам зросте на 16,6% - до 97,3 млн грн, матеріальна допомога 233 тис. непрацюючим пенсіонерам-залізничникам зросте на 9,3% - до 184 млн грн.