У потязі Москва-Київ до літа відкриють duty free

Москва. Дочірня компанія «Російських залізниць» – «Федеральна пасажирська компанія» (ФПК) влітку планує відкрити магазин duty free у поїзді №1/2 російського формування «Столичний експрес» Москва-Київ-Москва.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомила прес-секретар ФПК Олена Мірошникова.

«Поки що йдеться про плани. Договір наразі не укладено, але ми плануємо це зробити з одним із операторів, що працюють у московських аеропортах. Ми сподіваємося закінчити цю роботу до початку літа, коли зросте кількість пасажирів у зв'язку з відпустками», - сказала О.Мірошникова.

За її словами, робота над цим питанням ведеться вже близько року. Вона наголосила, що йдеться лише про поїзд №1/2 «Столичний експрес» Москва-Київ-Москва російського формування.

«Наразі ми говоримо лише про поїзди ФПК», - наголосила О.Мірошникова.

Вона також нагадала, що пасажири цього поїзда проходять митні і прикордонні процедури на вокзалах у Києві і в Москві, а сам поїзд прямує без проміжних зупинок між двома столицями.

За словами прес-секретаря ФПК, торгівля буде організована в поїзді аналогічно торгівлі в літаках. «Асортимент буде таким, як у літаку. Вагонами переміщатиметься візок з парфумерією, сувенірною продукцією, алкоголем», - сказала вона.

До того ж О.Мірошникова наголосила, що ФПК не очікує збільшення кількості інцидентів з пасажирами після вживання алкоголю, оскільки в цьому поїзді функціонує вагон-ресторан, де такі напої є у вільному продажу.

Довідка УНІАН. Компанія «Російські залізниці» входить до числа найбільших транспортних компаній світу і є одним з найбільших підприємств у Росії. Компанія належить державі з моменту її утворення в 2003 році. Залізнична мережа налічує 85 тис. км залізничного полотна.