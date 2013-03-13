life:) відмовили у продовженні ліцензії на міжнародний і міжміський зв'язок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), відмовила «Астеліту» у продовженні ліцензії на надання послуг міжнародного та міжміського телефонного зв'язку на території м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської областей та Автономної Республіки Крим. Про це йдеться в рішенні НКРЗІ № 127 від 07.03.2013 р., яким володіє УНІАН.

НКРЗІ ухвалило рішення, що до відповідної ліцензії не може бути застосована процедура продовження терміну її дії у зв'язку з вимогами частини восьмої статті 49 Закону України «Про телекомунікації», відповідно до яких термін дії ліцензії продовжується лише на ті види діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону.

ТОВ «Астеліт» рекомендовано звернутися до НКРЗІ щодо отримання нових ліцензій для продовження відповідної діяльності у сфері телекомунікацій з урахуванням вимог Ліцензійних умов.

Довідка УНІАН. Мережа мобільного зв'язку life:) охоплює територію, на якій проживає 98% населення країни, компанія обслуговує 11,1 млн абонентів як передплаченого, так і контрактної форм підключення. Дохід компанії у 2012 році становив 3,24 млрд грн.