Азаров підрахував, що на дороги потрібно 500 млрд грн, пропонує залучити приватний сектор

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив розробити довгострокову програму будівництва автодоріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

«Доручаю віце-прем'єр-міністру Вілкулу прискорити розробку довгострокової програми будівництва доріг з чітко визначеними пріоритетами, етапами, а також розрахунками ресурсного забезпечення такого будівництва», - сказав він.

До того М.Азаров наголосив, що ця програма має передбачати збереження доріг за рахунок планових ремонтів, підвищення якості таких ремонтів, а також будівництво нових магістралей.

Також М.Азаров ініціює зміну державного управління автодорожньою галуззю.

«Необхідно реформувати державне управління галуззю. Насамперед мова йде про те, що необхідно розділити функції проектування будівництва і приймання в експлуатацію автомобільних доріг. Монополія «Укравтодору» в цій сфері недопустима», - сказав він.

М.Азаров також доручив віце-прем'єр-міністрам Юрію Бойку та Олександру Вілкулу розробити довгострокові заходи з організації виробництва матеріалів для дорожнього будівництва в Україні. Зокрема розробити програму з випуску якісного бітуму, високотехнологічних зміцнюючих матеріалів і дорожньої техніки.

Крім цього, М.Азаров ініціює зміни моделі фінансування автодорожнього комплексу країни.

«Для масштабної модернізації автодоріг необхідно щонайменше 500 млрд грн. Це більше річного бюджету України, тому необхідно створити нову модель фінансування, яка дозволить вкладати в будівництво та ремонт доріг щонайменше 50 млрд грн на рік», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що нова модель повинна розвиватися на основі залучення приватного капіталу.

«Досвід залучення кредитів міжнародних фінансових організацій є, але це борги, які необхідно повертати. Тому потрібно залучити ресурс державно-приватного партнерства (ДПП) або концесії», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що законодавча база для цього є.

«Доручаю міністру фінансів Колобову разом із міністром економіки Прасоловим і міністром інфраструктури Козаком почати розробку практичних механізмів використання ДПП та концесії для будівництва магістралей, а також підготувати пропозиції щодо апробації такого механізму вже найближчим часом», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул заявив, що у транспортному комплексі України в 2012 році освоєно 24,4 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 7,9 млрд грн, або 33%, становлять власні кошти підприємств.

За його словами, обсяг капітальних інвестицій у галузь за 2012 рік на 2 млрд грн більше, ніж роком раніше.

О.Вілкул також зазначив, що для збільшення інвестицій у транспортну галузь необхідно широко використовувати можливості державно-приватного партнерства, яке дозволяє зокрема залучати інвестиції в реконструкцію портів і аеропортів.

Нагадаємо, що в Україні прийнятий закон про державно-приватне партнерство, який є ефективним інструментом в реалізації програм розвитку економіки загалом.