Азаров хоче позбавити «Укравтодор» монополії в автодорожній галузі

Прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціює зміну державного управління автодорожньою галуззю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Необхідно реформувати державне управління галуззю. У першу чергу йдеться про те, що необхідно розмежувати функції проектування будівництва і приймання в експлуатацію автомобільних доріг. Монополія «Укравтодору» в цій сфері неприпустима», - сказав він.

М.Азаров також доручив віце-прем'єр-міністрам Юрію Бойко і Олександру Вілкулу розробити довгострокові заходи з організації виробництва матеріалів для дорожнього будівництва в Україні. Зокрема, розробити програму з випуску якісного бітуму, високотехнологічних закріплюючих матеріалів і дорожньої техніки.

Прем'єр-міністр також ініціює зміни моделі фінансування автодорожнього комплексу країни.

«Для масштабної модернізації автодоріг необхідно не менш як 500 млрд грн. Це більше від річного бюджету України, тому необхідно створити нову модель фінансування, яка дозволить вкладати у будівництво і ремонт доріг не менш як 50 млрд грн на рік», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що нова модель повинна розвиватися на основі залучення приватного капіталу.

«Досвід залучення кредитів міжнародних фінансових організацій є, але це борги, які необхідно повертати. Тому потрібно залучити ресурс державно-приватного партнерства (ДПП) або концесії», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що законодавча база для цього є.

«Доручаю міністру фінансів Колобову разом з міністром економіки Прасоловим і міністром інфраструктури Козаком розпочати розробку практичних механізмів використання ДПП і концесії для будівництва магістралей, а також підготувати пропозиції з апробації такого механізму вже найближчим часом», - сказав М.Азаров.