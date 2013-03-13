Українці стали більше витрачати на транспорт і зв'язок

Витрати домашніх господарств України на транспорт і зв'язок у 2012 році збільшилися на 12,7% - до 144,2 млрд грн зі 128 млрд грн у фактичних цінах у 2011 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

До того ж витрати населення на зв'язок у 2012 році збільшилися на 10,4% - до 23,43 млрд грн із 21,21 млрд грн у 2011 році.

У загальному обсязі споживчих витрат населення частка витрат на послуги зв'язку минулого року скоротилася на 0,05% порівняно з 2011 роком - до 2,4%.

Витрати населення на транспорт у 2012 році збільшилися на 13,1% - до 120,8 млрд грн зі 106,8 млрд грн у 2011 році.

У загальному обсязі споживчих витрат населення частка витрат на транспортні послуги в 2012 році скоротилася на 0,07% порівняно з 2011 роком - до 12,25%.