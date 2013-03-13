Фінплан «Борисполя» не передбачає коштів на добудову терміналу «D»

Фінансовий план аеропорту «Бориспіль» на 2013 рік не передбачає виділення коштів на добудову терміналу «D».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак у середу на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

"У фінансовий план аеропорту «Бориспіль» вкладення грошей у термінал «D» на цей рік не закладено", - сказав він.

В.Козак повідомив також, що фінансовий план аеропорту «Бориспіль» у цей час перевіряється. "Йде перевірка в Кабінеті Міністрів, можливо, фінансовий план буде винесений на засідання Кабміну", - сказав він.

Крім того, В.Козак повідомив, що проводиться перевірка висновки Рахункової палати, згідно з яким кошти на будівництво терміналу «D» були витрачені неефективно.

Водночас В.Козак повідомив, що міністерство не розглядає питання про звільнення генерального директора аеропорту «Бориспіль» Антона Волова.

"Ми не розглядаємо питання про звільнення Волова, ми поки їм задоволені", - сказав він.

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