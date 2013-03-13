Міністр транспорту запевняє, що вертолітний майданчик у Каневі - державний і в оренду не передавався

Вертолітний майданчик у Каневі перебуває у державній власності, і не передавався в оренду

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

“Вертолітний майданчик належить нашій організації Украерорух і перебуває на їх балансі. Він працює, і доступний для всіх бажаючих. Вертодром не здавали в оренду”, - сказав міністр.

В.Козак також повідомив, що вертолітний майданчик у Каневі був сертифікований наприкінці лютого.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець звернувся до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з вимогою пояснити, коли і за яких обставин вертолітний майданчик у селі Пекарі поблизу Канева Черкаської області, побудований за бюджетні кошти, став приватним. Крім того, депутат звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати ситуацію, коли охоронці вертолітного майданчика не пустили його і ще двох депутатів - Миколу Княжицького і Миколу Томенка - на територію вертодрому, чим порушили Закон «Про статус народного депутата України».

Як наголошується в повідомленні, охорона не пустила їх на територію, мотивуючи тим, що це - приватна власність.

«Я не знаю, наскільки обізнаний охоронець, який повідомив, що вертодром приватний, але він повідомив, що бачить. А бачить він, що об'єкт використовується в приватних цілях. Це означає, що незалежно від юридичного статусу вертолітний майданчик виконує приватні функції в інтересах групки людей. Принаймні приватна фірма, яка охороняла його, в цьому впевнена», - зауважив О.Бригинець.

11 березня Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) заявило, що вертодром «вертолітний майданчик Канів» у селі Пекарі є об'єктом державної власності і перебуває на їх балансі.

Вертодром «Канів» почав операційну діяльність з 1 березня 2013 року.

Довідка УНІАН. Вертодром Центру адміністративно-ділової авіації розрахований на прийом важких вертольотів вагою до 13 тонн, сертифікованих категорією «А», зокрема Мі-8, які експлуатуються Міністерством надзвичайних ситуацій.

Конструктивна частина вертодрому, а також кілька рівнів підпірних стін уздовж ділянки спроектовані так, щоб укріпити схили і не допустити сповзання ґрунту.

Будівництво Центру адміністративно-ділової авіації почалося в жовтні 2010 року. Замовник будівництва - ТОВ «Амадеус Ко», генеральний підрядник - спільне українсько-французьке підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Основа-Солсіф».

Під будівництво була відведена земельна ділянка площею 2,1839 га.