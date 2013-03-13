За українські дороги з 2014 року відповідатимуть три відомства
Міністерство інфраструктури має намір реформувати систему управління дорожнім будівництвом до кінця 2013 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак на брифінгу в Кабінеті Міністрів .
“Готуються два закони, які дають можливість залучити інвестиції й встановити контроль за дорожнім будівництвом, будуть розділені функції між міністерством інфраструктури, «Укравтодором» і Укртрансінспекцією. Ми повинні прийняти закони в 2013 році і наступного року працювати вже по-новому”, - сказав він.
За словами В.Козака, за міністерством інфраструктури будуть закріплені функції з визначення стратегії розвитку дорожнього господарства, «Укравтодор» виконуватиме дорожнє будівництво, а Укртрансінспекція контролюватиме хід робіт.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабміну 13 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров оголосив про ініціативи в зміні державного управління автодорожньою галуззю. Насамперед йдеться про те, що необхідно розділити функції проектування будівництва та прийому в експлуатацію автомобільних доріг.
М.Азаров також доручив віце-прем'єр-міністрам Юрію Бойку і Олександру Вілкулу розробити довгострокові заходи з організації виробництва матеріалів для дорожнього будівництва в Україні. Зокрема розробити програму з випуску якісного бітуму, високотехнологічних закріплюючих матеріалів і дорожньої техніки.
М.Азаров також заявив про необхідність створити нову модель фінансування, яка дозволить вкладати в будівництво і ремонт доріг щонайменше 50 млрд грн на рік.
Довідка УНІАН.У транспортному комплексі України в 2012 році освоєно 24,4 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 7,9 млрд грн, або 33%, становлять власні кошти підприємств.