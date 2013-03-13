"Укрзалізниця" з 31 березня призначила нічний поїзд Суми-Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту “Укрзалізниця” з 31 березня призначила нічний потяг сполученням Суми-Київ №189/190.

Як повідомив УНІАН міський голова Сум Геннадій Мінаєв, Міністерство інфраструктури України, розглянувши звернення Сумської міської ради від 7 лютого, з 31 березня призначила курсування потягу №189/190 сполученням Суми-Київ із наступним графіком руху: відправлення з Сум – о 23.10, прибуття до Києва – о 05.00, відправлення з Києва – о 23.50, прибуття до Сум – о 05.11.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на позачерговій сесії Сумської міськради депутати прийняли звернення до міністра інфраструктури України Володимира Козака з проханням відновлення курсування нічного поїзда Суми-Київ. Таким був результат збору майже 9 тисяч підписів мешканців обласного центру, незадоволених скасуванням нічного поїзда до Києва.

Збір підписів сумчан за відновлення курсування нічного поїзда або причіпних вагонів Суми-Київ проводився громадськістю з грудня 2012 року. Раніше громадськість декількох міст України добилася подібного відновлення курсування нічних поїздів з областей до Києва.