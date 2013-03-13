Європейські інвестінстітути профінансують будівництво дороги Лубни-Полтава і роботи біля Києва

Міжнародні фінансові організації виділять кошти на фінансування робіт з будівництва дороги Лубни-Полтава і 148 км доріг на підходах до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України розповів міністр інфраструктури України Володимир Козак.

«Лише в 2013 році за допомогою європейських інвестиційних інститутів ми будуватимемо дорогу Лубни-Полтава протяжністю 67 км, розпочнуться роботи на підходах до Києва - це 148 км на напрямках Київ-Чоп, Київ-Ковель, Київ-Одеса, Київ-Чернігів. Продовжаться роботи з будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі, другої черги окружної дороги в Дніпропетровську, і четвертої черги в Донецьку», - сказав він.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») з 2000 року за кошти міжнародних фінансових організацій в рамках спільних проектів відремонтувало і реконструювало понад 900 км автомобільних доріг України загальнодержавного значення, в тому числі і Київ-Чоп, і Київ-Харків-Довжанський.

Як повідомляв УНІАН, вартість реконструкції автомобільних підходів до Києва становить 900 млн євро.

«Укравтодор» у 2012 році відкрив рух на 1601 км відремонтованих та побудованих доріг. За підсумками 2011 року «Укравтодор» збільшив введення в експлуатацію відремонтованих та новозбудованих доріг більш ніж удвічі - до 2 тис. км.

«Укравтодор» входить в систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.