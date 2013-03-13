ЄІБ має намір надати кредит для будівництва Бескидського тунелю

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір надати Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») кредит з максимальним терміном погашення під державні гарантії на реалізацію проекту будівництва нового Бескидського тунелю.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», про це йшлося 13 березня під час зустрічі генерального директора відомства Сергія Болоболіна з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), ЄІБ та Міжнародної фінансової корпорації (МФК), на якій сторони обговорили ключові проекти з розвитку залізничної галузі, які є найбільш пріоритетними для «Укрзалізниці».

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що представники ЄБРР, ЄІБ і МФК висловили готовність надати консолідований кредит на реалізацію проектів з електрифікації залізничних напрямків Волноваха - Комиш-Зоря - Запоріжжя та Долинська - Миколаїв - Колосівка після аналізу техніко-економічного обґрунтування цих проектів і визначення суми траншу.

Представники міжнародних фінансових інститутів відзначили, що такі інфраструктурні проекти відповідають стратегії їх діяльності та цікаві для надання фінансових інструментів на реалізацію.

Крім того, під час зустрічі учасники обговорили перспективи отримання кредитних коштів на оновлення вантажного рухомого складу, зокрема, на реалізацію програми закупівлі 500 нових локомотивів.

Як повідомляв УНІАН, фінансовий план "Укрзалізниці" на 2012 рік передбачав, що залізниці залучать кредитні кошти на суму 8,4 млрд грн, які будуть спрямовані на впровадження швидкісного руху на ділянці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова, будівництво Бескидського тунелю, розширення металевих мостів по ст. Севастополь, будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава, будівництво міжрегіонального центру технічного обслуговування міжрегіональних поїздів (комплекс ТПС ст. Дарниця), реконструкцію ремонтно-екіпірувального депо Харківської ділянки для технічного обслуговування регіональних потягів, на модернізацію колій та рухомого складу.

Планувалося, що будівництво Бескидського тунелю завершиться в 2015 році. За розрахунками, він дозволить збільшити пропускну спроможність залізниці для перевезення транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи більш ніж в 2 рази - з 47 до 100 потягів на добу.

Наразі Бескидський тунель - це єдина одноколійна ділянка на всій довжині V Критського Міжнародного транспортного коридору, яка проходить по території Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та Росії (Трієст-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львів) і створює перешкоди для інтеграції транспортної мережі України в європейську мережу і повноцінного використання транзитного потенціалу України.

Для будівництва нового залізничного Бескидського тунелю 31 серпня 2004 під гарантії держави укладено кредитну угоду між «Укрзалізницею» та Європейським банком реконструкції та розвитку. Проектні та підготовчі роботи розпочато в 2011 році. Планом капітальних інвестицій на 2012 рік передбачено виконання проектних та будівельних робіт на зазначеному об'єкті на суму 353,495 тис. грн, у тому числі за рахунок кредиту ЄБРР - 252,228 тис. грн.

Генпідрядником в ході міжнародного тендеру визначена Будівельна асоціація "Інтербудмонтаж" (Україна). Згідно з договором підряду вартість робіт становить 102,7 млн євро.

Підготовчі роботи на підходах до тунелю здійснила Львівська залізниця.