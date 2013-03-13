Залізниці за 2 місяці збільшили середньодобовий пробіг локомотива майже на 4%

Залізниці за 2 місяці 2013 року збільшили середньодобовий пробіг локомотива на 3,9% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 512 км.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), середньодобова продуктивність локомотивного парку становила 1473 тис. ткм брутто - на 5,1% більше, ніж роком раніше.

Середня вага вантажного потяга становила 3407 тонн - на 1,9% більше плану і на 1% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Оборот вантажного вагона становив 7,86 доби - на 3,8% більше планового завдання, оборот навантаженого вагона становив 3,37 доби (105,3% до плану).

Експлуатаційний вантажооборот локомотивів за 2 місяці 2013 року становив 56,208 млрд км брутто, що становить 95,6% від рівня минулого року.

Загальний експлуатаційний вантажооборот становив 33,278 млрд ткм нетто, в транзитних перевезеннях - 6,154 млрд ткм.

Пасажирооборот становив 6,021 млрд пас./км - 99,7% від рівня січня-лютого 2012 року, зокрема, у далекому сполученні - 3,509 млрд пас./км, у приміському - 2,511 млрд пас./км.

100% вантажних потягів були відправлені за розкладом.

Без відхилень від розкладу послідували 99,3% далеких пасажирських і 98,4% приміських потягів.

Як повідомляв УНІАН, середньодобовий пробіг локомотивів у 2012 році становив 480 км, що на 1,9% більше планового показника, і на 3% більше, ніж у 2011 році. Оборот вантажного вагона залізниць України в 2012 році становив 6,15 доби, що на 0,18 доби, або 2,9% більше планового показника.

«Укрзалізниця» очікує в 2013 році зростання обсягу вантажних перевезень у внутрішньому і експортно-імпортному сполученні на 2%, а також зростання обсягу перевезень у транзитному сполученні на 0,7%. Передусім, зростання очікується за рахунок перевезень будівельних вантажів і кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні і на експорт.