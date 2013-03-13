Залізниці за січень-лютий збільшили середньодобове навантаження на 3%

Залізниці України в січні-лютому збільшили середньодобове навантаження на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 913,9 тис. тонн вантажів на добу.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, протягом січня-лютого 2013 року Донецька залізниця (ДЗ) вантажила в середньому 339,215 тис. тонн на добу, Придніпровська - 309,932 тис. тонн, Південна (ПЗ) - 78,963 тис. тонн, Південно-Західна (ПЗЗ) - 80,671 тис. тонн, Одеська (ОЗ) - 61,143 тис. тонн, Львівська (ЛЗ) - 43,985 тис. тонн.

«Тенденція лютого обнадійлива, попит на залізничні перевезення зріс. Підвищення доходів від перевезень, пошук вантажів і робота над зміною структури вантажів залишаються пріоритетними в діяльності залізничного транспорту. Це особливо важливо в період, коли галузь взяла на себе підвищені соціальні зобов'язання на 2013 рік», - сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Сергій Болоболін.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» очікує в 2013 році зростання обсягу вантажних перевезень у внутрішньому і експортно-імпортному сполученні на 2%, а також зростання обсягу перевезень у транзитному сполученні на 0,7%. Насамперед, зростання очікується за рахунок перевезень будівельних вантажів і кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні і на експорт.