Залізниці в січні-лютому зберегли перевезення вантажів і пасажирів на рівні 2012 року

Залізниці України за 2 місяці 2013 року перевезли 64,9 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж у січні-лютому 2012 року, а також 69,79 млн пасажирів - на 0,9% менше, ніж у січні-лютому 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), вантажооборот залізничного транспорту за 2 місяці 2013 року становив 34,17 млрд т / км - на 3,2% менше, ніж у січні-лютому 2012 року.

Обсяг транзитних перевезень зменшився на 15,2% порівняно з відповідними періодом минулого року - до 6,33 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» очікує в 2013 році зростання обсягу вантажних перевезень у внутрішньому і експортно-імпортному сполученні на 2%, а також зростання обсягу перевезень у транзитному сполученні на 0,7%. Передусім, зростання очікується за рахунок перевезень будівельних вантажів і кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні і на експорт.