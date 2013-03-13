Залізниці за 2 місяці отримали 1,24 млрд грн збитку від пасажирських перевезень

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за січень-лютий 2013 року становили близько 1,24 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що доходи залізниць від звичайної діяльності зменшилися на 6,7% порівняно з відповідним періодом минулого року, видатки зменшилися на 6,2%.

«Фінансовий результат діяльності залізниць України прибутковий», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Крім того, залізниці у січні-лютому перерахували до держбюджету та цільових фондів 1,9 млрд грн, у тому числі до держбюджету - 595,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у січні-лютому перевезли 69,79 млн пасажирів на 0,9% менше, ніж у січні-лютому 2013 року, і 64,9 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж у січні-лютому 2012 року.

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за останні 5 років становили близько 30 млрд грн.