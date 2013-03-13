Аеропорт «Київ» (Жуляни) у лютому втричі збільшив пасажиропотік

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в лютому 2013 року збільшив пасажиропотік в 3,2 раза порівняно з лютим 2012 року - до 95,977 тис. пасажирів.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, пасажиропотік на міжнародних лініях в лютому становив 63,033 тис. осіб, на внутрішніх лініях - 33,242 тис. осіб.

У лютому 2013 року аеропорт «Київ» (Жуляни) обслужив 2364 рейси - у 2 рази більше, ніж у лютому 2012 року.

Крім того, в аеропорту повідомили, що пасажиропотік на чартерних рейсах в лютому становив 3698 осіб, або 4% від загального пасажиропотоку.

Водночас в аеропорту прогнозують збільшення числа чартерів з початку літньої навігації.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в січні 2013 року обслужив 102,387 тис. пасажирів - в 2,58 раза більше, ніж у січні 2012 року.

У 2012 році аеропорт обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію, і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельнею та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу із збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.