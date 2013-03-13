Дефіцит бізнес-управлінців у IT-галузі становить близько 3 тисяч фахівців

Дефіцит управлінських кадрів у галузі інформаційних технологій становить близько 3000 спеціалістів, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Інформаційні технології України».

«Сьогодні ринок українського IT-аутсорсингу - один з тих, що найбільш активно розвиваються: динаміка зростання галузі становить 20-30% на рік. Водночас багато IT-компаній відзначають, що за зростанням кількості проектів йде нестача управлінців середньої та вищої ланки», - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням, такі результати були озвучені під час засідання круглого столу, присвяченого розробці програм МВА-освіти для IT-галузі.

У прес-релізі йдеться про те, що IT-компаніям необхідно зосередити спільні зусилля на створенні специфічної MBA-програми для менеджерів IT-компаній, у фокусі якої виявляться якості, необхідні для керівництва великими проектами з точки зору бізнес-менеджера. Існуючий дефіцит кадрів компанії планують покривати, передусім, шляхом підготовки діючих керівників та кадрового резерву в рамках галузевих програм МВА, орієнтованих саме на IT-галузь. Фундаментом для такої підготовки, на думку більшості фахівців галузі, може стати тільки IT- або суміжна освіта.

«Ми не можемо далі конкурувати за ціною з іншими аутсорсинговими локаціями. Відмінною рисою українських розробників завжди була якість виконання складних проектів. Сподіваюся, що з часом нашою конкурентною перевагою стане і якість бізнес-підготовки вітчизняних IT-управлінців. Без цього Україні буде складно стати рівноправним гравцем на глобальному ринку IT», - сказав директор асоціації «Інформаційні технології України» Віктор Валєєв.

На його думку, підготовка управлінців в IT-компаніях зробить чималий внесок у підвищення конкурентоспроможності національної IT-індустрії.

«Постійно удосконалюються не тільки підходи до управління підприємством, а й змінюється сама бізнес-термінологія, що вимагає періодичної перепідготовки управлінців», - зазначив президент Міжнародного Інституту Бізнесу Олександр Савченко.

Глобалізованість українського IT-бізнесу і його орієнтація на іноземних замовників визначає одну з ключових потреб IT-компаній - здатність співробітників реалізовувати міжнародні проекти, комунікувати і презентувати продукти іноземним партнерам.

«Наші замовники - це найбільші західні холдинги, де рівень менеджменту дуже високий. І нам вкрай важливо, щоб наші менеджери на одному рівні і одною мовою могли спілкуватися з топ-менеджерами з боку замовників», - зазначив віце-президент компанії «Люксофт» в країнах Східної Європи, директор «Люксофт Україна» Дмитро Кушнір.

Як сказано в прес-релізі, IT-компанії по-різному вирішують питання підготовки кандидатів на посади середньої та вищої ланки, воліючи навчати співробітників за межами організації, або впроваджуючи внутрішні MBA-програми.

«Приміром, компанія Miratech щорічно виділяє декілька стипендій талановитим менеджерам для отримання ступеня MBA, покриваючи 60% вартості освіти. Основа нашого бізнесу - це люди, а якість людей - це освіта. IT - це складноорганізоване виробництво, де багато ролей, свої стандарти якості, багаторівневі процеси. І щоб грамотно розвивати цей бізнес, потрібно використовувати кращі управлінські методики та практики, а також інвестувати в персонал», - ділиться досвідом президент Miratech Group Микола Роєнко.

Ситуація з управлінським персоналом в IT-індустрії критична, тому необхідні системні та якісні рішення. У даному контексті взаємодія IT-компаній і бізнес-шкіл може істотно знизити брак управлінського персоналу в галузі, підбили підсумок у прес-службі.

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Вітчизняні складальники ПК: між ноутом і державою

Довідка УНІАН. Асоціація «Інформаційні технології України» - професійне об'єднання учасників ІТ-ринку, створене для консолідації зусиль із просування на зовнішніх ринках конкурентоспроможної продукції українських компаній, сприяння створенню програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам, а також умов для подальшого розвитку галузі.

Асоціація є членом Всесвітнього альянсу інформаційних технологій і послуг (WITSA), члени якої займають близько 90% світового ринку інформаційних технологій, і Європейської IT-Асоціації (ЕКТА).

Luxoft є лідером на ринку аутсорсингу в галузі IT. Починаючи з 2005 року, компанія надає в Україні послуги з розробки програмного забезпечення для компаній як світового, так і місцевого рівня, з офісів в Києві, Одесі та Дніпропетровську. Наразі в проекти Luxoft в Україні залучені понад 2000 осіб, які обслуговують понад 30 компаній - лідерів світового ринку.

Miratech - це провідний український постачальник IT аутсорсингу з головним офісом в Стокгольмі (Швеція) і операційним офісом в Києві, Україна.