Аеропорт "Бориспіль" за 2 місяці скоротив пасажиропотік на 21%

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-лютому 2013 року скоротив пасажиропотік на 21,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 811 тис. пасажирів.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, в січні-лютому 2013 року "Бориспіль" обслужив 9677 рейсів - на 33,6% менше, ніж роком раніше.

Обробка вантажів скоротилася на 11,3% - до 4134 тонн.

Водночас за результатами перших 12 днів березня в аеропорту спостерігається відновлення пасажиропотоку. «Спостерігається поступове відновлення пасажиропотоку аеропорту після припинення роботи авіакомпанії «Аеросвіт». На сьогодні «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) збільшують кількість рейсів, відповідно, збільшується пасажиропотік. Ми очікуємо, що для зручності пасажирів базовий авіаперевізник аеропорту почне виконувати далекомагістральні рейси», - сказав генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Антон Волов.

За даними аеропорту, на сьогодні МАУ забезпечує 91% внутрішніх перевезень аеропорту «Бориспіль» і 38% міжнародних перевезень.

У лютому 2013 року аеропорт обслужив 349 тис. пасажирів і 4239 рейсів, а також опрацював 496 тонн пошти.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до 2020 року збільшити пасажиропотік до 15 млн осіб.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.