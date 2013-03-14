Google закриє 8 своїх сервісів, серед яких Google Reader

Корпорація Google оголосила про намір закрити вісім своїх сервісів, серед яких Google Reader, який перестане бути доступний для користувачів вже 1 липня, передає «Газета.Ru» з посиланням на Business Insider.

Оголошення про закриття сервісу спливає перед користувачами, які відкривають додаток.

Як відзначає видання, Google Reader, що використовує RSS-технологію і дозволяє стежити за їх улюбленими сайтами, ніколи не був сильно затребуваний масами. Тим часом, як пише Business Insider, сервіс активно використовували співробітники засобів масової інформації та інсайдери у сфері технологій, яким доводиться відслідковувати велику кількість новин.

За даними видання, реакція користувачів не змусила себе довго чекати: Google Reader у четвер вийшов на перше місце в трендах мережі мікроблогів Twitter.