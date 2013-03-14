УКРАЇНА ЗАПРОВАДИЛА СПЕЦМИТО НА ІМПОРТ АВТОМОБІЛІВ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» і вступає в силу через 30 днів з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування по імпорту до України легкових автомобілів незалежно від країни походження і експорту з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита у розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% – на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.