З початку експлуатації поїздів Hyundai в них 27 разів били вікна

З початку експлуатації в Україні швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem сталося 27 випадків пошкодження склопакетів.

Як повідомили УНІАН в Українській залізничній швидкісній компанії (УЗШК), вартість кожного пошкодженого склопакета - 222 грн кожен, таким чином, втрати тільки на придбання запасних частин для їх заміни становлять понад 114 тис. грн.

В УЗШК відзначають, що згідно технології експлуатації рухомого складу, у разі пошкодження скла воно заклеюється спеціальною плівкою і скотчем до повернення на Технічну пасажирську станцію (ТПС) «Дарниця», де здійснюються роботи із заміні пошкодженого склопакета.

«УЗШК попереджає, що за вандалізм передбачена кримінальна відповідальність, адже подібні дії несуть загрозу життю та здоров'ю пасажирів і працівників залізниці, а також безпеки залізничного руху», - йдеться в повідомленні УЗШК.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.