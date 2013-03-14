"Богдан" підтримує запровадження спецмита на імпорт автомобілів

Український автовиробник "Богдан" позитивно сприйняв запровадження спецмита на імпорт автомобілів.

Про це повідомив УНІАН голова прес-служби корпорації "Богдан" Сергій Красуля.

"Це дозволить завантажити заводи, що позитивно позначиться на економіці регіонів і держави загалом. І стане стимулом для створення нових робочих місць, збільшення відрахувань до соціальних фондів та бюджетів усіх рівнів", - зазначив С.Красуля в прес-релізі.

У коментарі УНІАН голова прес-служби корпорації «Богдан» зазначив, що введення спецмита має стати першим кроком у комплексі заходів з підтримки галузі та ринку. До того ж, на його думку, необхідно вводити утилізаційний збір та створювати програми пільгового кредитування на автомобілі вітчизняного виробництва.

«Ми також вважаємо безпідставними низку заяв про те, що введення спецмита призведе до подорожчання автомобілів», - сказав С.Красуля, наголосивши, що ціна автомобіля для споживача формується ринком, а не митами.

«Імпортерам просто доведеться стримати свої апетити щодо прибутків», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш 2200 куб. см.

Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 14 березня і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Нагадаємо, 30 червня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію запровадити спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита в розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л .

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. У цей час корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

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