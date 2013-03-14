Львівська залізниця підготувала до весняних паводків 12 протирозмивних поїздів

Львівська залізниця (ЛЗ) підготувала до весняних паводків 12 спеціальних так званих протирозмивних поїздів, які сформовані в місцях можливих розмивів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), поїзди сформовані зокрема на станціях Самбір, Стрий, Сколе, Рахів, Хриплин, Свалява, Хуст, Ужгород, Ставне, Болехів та інших.

До складу поїздів входять платформи з бутовим каменем і щебенем і криті вагони, заповнені мішками з піском.

На території ЛЗ налічується 137 об'єктів ризику в період льодоходу і повені. Більшість з них - на ділянках Лавочне-Мукачеве, Сянки-Ужгород, Самбір-Сянки, Коломия-Делятин і Делятин-Рахів.

Фахівці ЛЗ для боротьби з можливим підмиванням залізничної колії укріплюють земляне полотно, залізобетонні та металеві мости.

Крім того, укладено угоди з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій на проведення у разі потреби вибухових робіт на річках, очищення труб водовідведень мостів.

До третьої декади березня працівники дистанцій шляху мають завершити перевірку стану гребель, водосховищ, тимчасових мостів та інших об'єктів, прорив і руйнування яких може призвести до пошкодження споруд залізниці.

«Залізниці, зокрема ЛЗ, значна частина шляхів якої розташована між карпатськими потоками, горами і річками, щорічно проводять низку заходів для запобігання підтопленню і паводкам, зокрема готують штучні споруди і земляне полотно до пропускання весняних вод», - повідомили в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.