Попов зазначає, що швидкісний трамвай на Троєщині виправдав себе

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов наголошує, що проект з будівництва та реконструкції лінії швидкісного трамваю на Троєщині виправдав себе, оскільки за 4,5 місяці з моменту відкриття трамвай перевіз 1,5 млн пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА заявив під час виїзної наради на станції швидкісного трамваю на Троєщині.

“Наші розрахунки, розрахунки проектувальників, керівництва адміністрації міста, підтримані урядом, - вони виправдались. Нас критикували, що ми будуємо проект, який нікому не потрібен. Але півтора мільйони (пасажирів) за 4,5 місяці ми перевезли”, - зазначив О.Попов.

За його словами, у майбутньому швидкісний трамвай підвозитиме людей до нової гілки метрополітену на Троєщині. Сьогодні ж, як зазначив О.Попов, швидкісний трамвай працює на підвезення людей до Міської кільцевої електрички. Він додав, що після відкриття нових станцій електрички, за розрахунками КМДА, пасажиропотік швидкісного трамваю збільшиться.

О.Попов повідомив, що цього року столична адміністрація запланувала відкрити дві нові станції кільцевої електрички на лівому і правому березі Дніпра, а протягом квітня - запустити на лінії два нові потяги, які зараз реконструюються у депо “Укрзалізниці”.

Крім того, чиновник додав, що влада Києва планує будівництво шести надземних пішохідних переходів через лінію швидкісного трамваю.

Як повідомляв УНІАН, рух швидкісного трамвая на Троєщині - з вул. Милославської до пересадкового вузла на Міську кільцеву електричку – було відкрито 25 жовтня 2012 року. Лінія відкрита після реконструкції та добудови раніше існуючих трамвайних колій.

За даними КМДА, щоденно у робочі дні швидкісним трамваєм їздить 14-16 тисяч пасажирів.

31 січня 2013 року було введений платний проїзд на лінії швидкісного трамваю на Троєщині, а для зручності пасажирів та економії їх часу було введено в обіг єдиний проїзний квиток на міську кільцеву електричку та швидкісний трамвай, спеціальні автобусні маршрути 59, 60, 61 та тролейбусний маршрут №28 вартістю у 2 грн. До 31 січня 2013 року проїзд на швидкісним трамваєм на Троєщині був безкоштовним.