Південна залізниця збереже повний робочий тиждень

Південна залізниця (ПЗ) збереже повний робочий тиждень, повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

«Начальник дороги Олександр Філатов назвав необгрунтованими чутки про введення розпорядчих документів на залізниці про неповний робочий тиждень. У цей час ПЗ винайдені інші можливі шляхи економії наявних фінансових ресурсів для зменшення експлуатаційних витрат», - йдеться в повідомленні Південної залізниці.

У ПЗ повідомляють, що за 2 місяці 2013 року тарифний вантажообіг залізниці при плані 57,12 млн ткм становив 48,99 млн ткм у середньому за добу.

Зменшення вантажообігу за лютий 2013 року відбулося у зв'язку зі зменшенням прийому вантажних вагонів у порівнянні з лютим 2012 року, зокрема за міждержавним стиком з РФ «Тополі».

«У цій непростій ситуації керівництво Південної залізниці разом з вантажовідправниками знайшли можливість збільшити навантаження народно-господарських вантажів, що дозволило повною мірою забезпечити соціальні гарантії залізничників і збереження кількості працюючих в умовах скорочення доходів», - йдеться в повідомленні Південної залізниці.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генеральний директор «Укрзалізниці» Сергій Болоболін під час засідання Ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України в Києві заявив, що для працівників залізничної галузі з щоденним обліком робочого часу не буде встановлено 4-денний робочий тиждень.