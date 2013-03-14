Південно-західна залізниця (ПЗЗ) у 2012 році збільшила відправлення вантажів на 5,3% у порівнянні з 2011 роком - до 36,6 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, всього в 2012 році дорога перевезла 47,4 млн тонн вантажів - на 3,2% більше, ніж у 2011 році.

«Незважаючи на значне відхилення вантажних потоків з напрямків ПЗЗ на інші залізниці для розділення вантажного і пасажирського руху і для виконання обсягів ремонтних робіт, ПЗЗ вдалося утримати витрати на рівні темпу зростання доходів, а також збільшити обсяги перевезень порівняно з 2011 роком на 5%», - повідомили в ПЗЗ.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Південно-Західна залізниця перевезла 146,7 млн пасажирів, зокрема в далекому сполученні - близько 40,4 млн пасажирів, і приміському - 106,3 млн.

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ПЗЗ) за 6 місяців 2012 року збільшило чистий прибуток у 2,1 рази порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 56,732 млн грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.