Аеропорт «Київ» (Жуляни) за 2 місяці збільшив пасажиропотік у 2,8 рази

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні-лютому 2013 року збільшив пасажиропотік у 2,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 199,071 тис. пасажирів.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, пасажиропотік на міжнародних лініях за 2 місяці зріс удвічі - до 135,79 тис. пасажирів, на внутрішніх лініях пасажиропотік збільшився майже в 26 разів - до 63,281 тис. пасажирів.

У січні-лютому 2013 року аеропорт «Київ» обслужив 4712 рейсів - удвічі більше, ніж за 2 місяці 2012 року. Зокрема кількість міжнародних рейсів зросла в 1,9 рази - до 2370, кількість внутрішніх рейсів зросла втричі - до 2342.

Крім того, в аеропорту повідомили, що пасажиропотік на чартерних рейсах в січні-лютому становив 7613 пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в січні 2013 року обслужив 102,387 тис. пасажирів - у 2,58 рази більше, ніж у січні 2012 року.

У 2012 році аеропорт обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.