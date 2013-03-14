Інспекція «Укрзалізниці» у 2012 р. виявила понад 2,5 тис. порушень в роботі бригад потягів

Інспекція з контролю обслуговування пасажирів на вокзалах та потягах Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у 2012 році під час перевірок 686 пасажирських потягів виявила 2478 порушень у роботі бригад потягів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, затримано 1199 безквиткових пасажирів, зафіксовано 61 випадок провезення надлишкової ручної поклажі, 179 порушень технології роботи бригад потягів.

Крім того, силами працівників Інспекції в 2012 році було виявлено 24 випадки масового перевезення безквиткових пасажирів у потягах далекого і місцевого сполучення.

За результатами перевірки до органів прокуратури передано 6 кримінальних справ.

Крім того, у 2012 році проведено перевірки 35 потягів формування країн Балтії та СНД, під час яких виявили 194 безквиткових пасажирів і 720 кг надлишкової ручної поклажі.

З початку 2013 року інспекція з контролю обслуговування пасажирів на вокзалах та потягах під час перевірок 97 пасажирських потягів виявила 1086 порушень у роботі бригад потягів.

Як повідомляв УНІАН, залізничний транспорт України за підсумками 2012 року зберіг перевезення пасажирів, з урахуванням перевезень міською електричкою, на рівні 429,6 млн осіб.