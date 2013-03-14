Близько 400 людей перекрили на годину міжнародну трасу Київ-Ягодин

Працівники державного підприємства «Волиньторф» вранці перекривали міжнародну трасу Київ-Ягодин та трасу місцевого значення Луцьк-Пінськ в одному напрямку, протестуючи проти дій новопризначеного керівництва, назвавши їх рейдерською атакою на підприємство.

Про це УНІАН повідомила голова профспілки «Волиньторфу» Аліна Базарнова.

Загалом, у перекритті обох трас взяло участь близько 400 осіб. Люди на годину заблокували рух транспорту на автошляху Р-14 (Луцьк-Маневичі-Любешів-Дольськ) і на трасі міжнародного значення М-07 (Київ-Варшава). Близько 11.00 рух було відновлено.

Як розповіла А. Базарнова, працівники ДП «Волиньторф», яке знаходиться в Маневицькому районі, вимагали, щоб їхнім директором знову призначили Івана Киричика, а також виступали проти «недопущення знищення підприємства, позбавлення людей робочих місць». Працівники також мають наміри звернутися з такою вимогою до Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

«Якщо сьогодні нас не почують, ми готові їхати в Київ і пікетувати міністерство, Кабінет Міністрів і Адміністрацію Президента», - наголосила вона.

Після акції на дорогах під стінами підприємства відбувався коротко тривалий мітинг, під час якого люди повторили свої вимоги.

«До таких радикальних дій працівники ДП «Волиньторф» були змушені вдатися через продовження рейдерської атаки на своє підприємство з боку нібито новопризначеного директора Олександра Шульги. Днями раніше працівники підприємства висловили категоричну незгоду із планами зміни керівництва. Таку ж позицію задекларувала ще 27 лютого Маневицька районна рада. Однак, рейдери вирішили приспати пильність людей та зайти з «чорного ходу». За кілька днів вони виготовили дублікат печатки підприємства «Волиньторф» та намагаються переписати під себе статутні документи. Це спричинило масове обурення людей, які готові до кінця боротися за своє підприємство, котре є бюджетоутворюючим для регіону», - розповів депутат Волинської облради Микола Давидюк. Наразі, на підприємстві «Волиньторф», яке діє уже 17 років, працює близько 400 людей, воно є найбільшим платником податків у місцевий бюджет.

Довідка УНІАН. Кабмін постановою від 3 травня 2007 р. № 689 створив державний концерн «Укрторф». До концерну увійшли підприємства: «Волиньторф», «Житомирторф», «Київторф», «Коростишевський завод «Реммашторф», «Поділляторф», (м. Хмельницький), «Рівнеторф», «Сумиторф», «Чернігівторф» і «Укрінспаливо» (Черкаська обл.).

Державний концерн «Укрторф» є державним господарським об'єднанням, контроль над діяльністю якого здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Концерн здійснює координацію роботи його учасників, яка проводиться за принципом єдиного технологічного процесу, пов'язаного з видобутком і переробкою торфу.