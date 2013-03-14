Імпортери погрожують припинити ввезення авто до України через спецмита

Українські імпортери автомобілів не виключають того, що можуть припинити ввезення їх до країни, починаючи з другої половини квітня 2013 року, у зв'язку із введенням спеціальних мит на імпорт автомобілів, тим самим, повторивши досвід 2009 року.

Про це повідомив УНІАН директор Всеукраїнської асоціації імпортерів і дилерів (ВАІІД) Олег Назаренко.

«Ми будемо діяти тим же методом, як діяли в 2009 році. Тоді імпорт припинився, і уряд, не отримавши величезних надходжень до бюджету, скасував 13%-у надбавку», - пояснив О.Назаренко.

За його словами, якщо такі дії будуть зроблені, то до держбюджету перестане надходити значна частина коштів.

«Після введення спецмита прогнозовані втрати держбюджету становитимуть більше 1 млрд доларів США», - йдеться в прес-релізі асоціації.

Згідно з повідомленням ВАІІД, у результаті введення спецмита ціни на автомобілі об'ємом 1-1,5 літра виростуть на 7,8%, а на автомобілі 1,5-2,2 літра - на 15,6%.

«Масового ввезення автомобілів не буде, тому що з'явиться ризик не продати завезені автомобілі з цією надбавкою в Україні», - уточнив О.Назаренко.

В асоціації також нагадали, що в 2009 році попередній уряд уже вводив 13%-у надбавку з 6 березня по 6 вересня - на 6 місяців. І тоді обсяги виробництва скоротилися на 82%; обсяги продажів на внутрішньому ринку України зменшилися на 84%; доходи знизилися на 96%.

«Таким чином, введення надбавки до мита у 2009 році ефективним не було», - наголошується у прес-релізі ВАІІД.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 14 березня і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Нагадаємо, 30 червня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту до України та експорту легкових автомобілів, незалежно від країни походження, з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита в розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л .

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) є добровільною громадською некомерційною організацією, створеною в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців - операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України.

Метою діяльності асоціації є координація та об'єднання зусиль учасників для захисту економічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів, організація автомобільного ринку в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі спільної зацікавленості.

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