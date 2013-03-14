«Бориспіль» з початку літньої навігації введе нову систему мотивації авіакомпаній

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує з початку літньої навігації 2013 року запровадити нову систему знижувальних коефіцієнтів до зборів з авіакомпаній.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, така система мотивації дасть змогу залучати нових авіаперевізників, зокрема лоукост-компанії.

Зокрема, авіакомпанії, що відкривають нові міжнародні маршрути, зможуть одержати знижку до тарифу на зліт/посадку повітряного судна і знижку для далекомагістральних рейсів. Зокрема, передбачено, що для широкофюзеляжних літаків, які виконують далекомагістральні рейси, на постійній основі діятиме збір за зліт/посадку повітряного судна, виходячи з мінімальної злітної маси, що перевищує 100 тонн.

Для підвищення частоти виконання рейсів на міжнародних лініях при збільшенні авіакомпанією мінімальної злітної маси відповідно до аналогічного періоду застосовуватиметься знижувальний коефіцієнт до збору за зліт/посадку повітряного судна.

Для розвитку «Борисполя» як вузлового аеропорту (хаба) під час обслуговування трансферних пасажирів, відправлених на міжнародних рейсах, на постійній основі діятиме спеціальна знижка.

«Застосування комплексного підходу у формуванні знижувальних коефіцієнтів до зборів в аеропорту «Бориспіль» підвищить конкурентоспроможність головного аеропорту країни і дасть змогу українцям дістати нові можливості для повітряних подорожей», - зазначив комерційний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Смотров.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до 2020 року збільшити пасажиропотік до 15 млн осіб.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком — до 8,478 млн осіб.