Samsung презентував новий смартфон Galaxy S4, яким можна керувати поглядом

Південнокорейська компанія Samsung представила новий флагманський смартфон - Galaxy S4. Одними з головних доповнень до нової моделі телефону стали функції Smart Scroll і Smart Pause, які дозволяють керувати смартфоном за допомогою лише одного погляду. Презентація Samsung транслювалася в YouTube.

Функція Smart Scroll дозволить власникові нового Galaxy S4 користуватися всім контентом телефону просто пересуваючи очима, а Smart Pause спрацює, якщо відвести від екрану погляд - тоді відтворюване відео автоматично стане на паузу.

Зовні новий телефон практично не відрізняється від свого попередника - Galaxy S3. Діагональ екрану збільшилася з 4,8 дюйма до 5, а роздільна здатність екрану стала 1920 на 1080 пікселів.

Galaxy S4 буде працювати на платформі Android 4.2.2.

Як вважають експерти, новий флагманський смартфон від Samsung повинен буде потіснити на ринку телефонів нинішнього лідера - iPhone 5 від Apple, передає «Газета.Ru».