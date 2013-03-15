ДАІ закликає водіїв бути особливо уважними - різко погіршилися погодні умови

ДАІ України звертає увагу водіїв на різке погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні, 15 березня, за прогнозом Гідрометцентру, в більшості західних областей сильний, місцями дуже сильний сніг та мокрий сніг, хуртовини, снігові замети, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У північних, Хмельницькій та Винницькій областях вночі та вранці сильний, вдень помірний дощ з переходом на Хмельниччині та Житомирщині в мокрий сніг; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

На решті території України дощі, подекуди грози.

16 березня відчутно похолодає: температура у західних областях та на Вінничині вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; у північних областях вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Криму, Приазов'ї та на сході вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°. На дорогах західної та північної частини ожеледиця.

Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням зважати на погодні умови, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними.

У ДАІ нагадують, що негоду завжди можна перечекати у місцях відстою автотранспорту, на майданчиках біля постів ДАІ та об’єктах дорожнього сервісу. Вирушаючи в дорогу, водіям слід простежити за технічним станом автомобіля, у дорозі користуватися пасками безпеки, не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. В умовах недостатньої видимості, туману, сильного снігопаду або дощу варто рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.