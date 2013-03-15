Honda відкликає майже 250 тисяч автомобілів через проблеми з гальмами

Японський виробник автомобілів Honda заявив, що відкликає майже чверть мільйона автомобілів по всьому світу, після виявлення проблеми з гальмівною системою в деяких моделях, повідомляє Бі-бі-сі.

У повідомленні зазначають, що цей недолік може привести до спрацьовування гальм автомобілів навіть тоді, коли водій не використовує педаль гальма.

Компанія сподівається, що ніхто не потрапив в аварію і не був травмований через цю несправність.

Більшість транспортних засобів відгукуються - в ​​США, ще більше 50 тисяч - в Японії, решта - в Канаді, Австралії, Мексиці, Німеччині та Нової Зеландії.