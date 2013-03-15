Honda відкликає майже 250 тисяч автомобілів через проблеми з гальмами
11:17, 15 березня 2013Транспорт/Звя'зок
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Японський виробник автомобілів Honda заявив, що відкликає майже чверть мільйона автомобілів по всьому світу, після виявлення проблеми з гальмівною системою в деяких моделях, повідомляє Бі-бі-сі.
У повідомленні зазначають, що цей недолік може привести до спрацьовування гальм автомобілів навіть тоді, коли водій не використовує педаль гальма.
Компанія сподівається, що ніхто не потрапив в аварію і не був травмований через цю несправність.
Більшість транспортних засобів відгукуються - в США, ще більше 50 тисяч - в Японії, решта - в Канаді, Австралії, Мексиці, Німеччині та Нової Зеландії.
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