У Німеччині скасували сотні рейсів через страйк

Робота міжнародного аеропорту в Дюссельдорфі і повітряної гавані Кельн/Бонн серйозно ускладнена через черговий страйк співробітників служб безпеки, яку проводить профспілка "Верді", повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як повідомив представник Дюссельдорфського аеропорту, в цій найбільшій у Північному Рейні-Вестфалії повітряній гавані із 609 запланованих на сьогодні авіарейсів скасовано понад 220.

У Кельні/Бонні скасовані близько 80 авіарейсів з 210. Перед пунктами контролю утворилися довгі черги. Пасажирам рекомендовано заздалегідь довідуватися про можливі затримки та скасування їх рейсів.

Черговий раунд переговорів між профспілкою та компаніями-роботодавцями щодо перегляду тарифних угод для приблизно 34 тис. співробітників служб безпеки аеропортів землі Північний Рейн - Вестфалія пройде 18 березня. До цього "​​Верді" вирішив підсилити тиск, вимагаючи для працівників підвищення заробітної плати на 2,50-3,64 євро за годину. А роботодавці пропонують підвищити платню лише на 40 центів.