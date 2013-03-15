Boeing виявив 80 причин неполадок у «Лайнері мрії»

Авіабудівний концерн Boeing виявив 80 можливих причин, через які виникали перегрів і загоряння акумуляторів у літаках 787 Dreamliner («Лайнер мрії»). Про це заявив головний інженер Dreamliner Майк Сіннетт (Mike Sinnett), передає lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse. Він зазначив, що основну причину відмови батарей так і не вдалося встановити, хоча пошуком займалася команда із 500 інженерів і аналітиків.

Водночас, як наголосив Сіннетт, «Лайнери мрії» є «абсолютно безпечними». Представник Boeing додав, що Dreamliner - один з найбезпечніших літаків, які коли-небудь проводилися концерном.

Президент Boeing Commercial Airplanes Рей Коннор (Ray Connor) заявив, що відновлення польотів Dreamliner є «питанням кількох тижнів». 13 березня приблизно про такий же термін (3-4 тижні) писала з посиланням на джерела і газета The Financial Times. За день до публікації Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration) схвалило запропонований Boeing план сертифікації модернізованих акумуляторів для «Лайнера мрії».

Польоти всіх 50 Dreamliner, які знаходяться зараз в експлуатації, були припинені з середини січня спочатку в Японії, а потім у США та Європі. Причиною припинення польотів стали позаштатні ситуації з лайнерами, які виникли на початку поточного року. Насамперед інциденти були пов'язані із загоряннями літій-іонних акумуляторів. Хоча конкурент Boeing, європейський концерн Airbus, вирішив у майбутньому відмовитися від використання аналогічних батарей, у самому виробнику Dreamliner вирішили внести зміни до конструкції акумуляторів.