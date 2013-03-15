У Львові через снігопад зупинився електротранспорт, утворилися величезні пробки

У Львові через сильний снігопад і вітер на вулицях утворилися великі снігові замети, місцями півметра й вище, які комунальники досі не розчистили.

Як передає кореспондент УНІАН, з 7-ї години ранку на більшості вулиць спостерігаються великі затори. Маршрутки масово сходять з ліній, практично не курсує електротранспорт.

Як повідомили у Львівській міській раді, сьогодні зранку з колій зійшли 4 трамваї різних маршрутів, спровокувавши великі затори.

За словами жителів Львова, люди масово на кілька годин запізнюються на роботу, бо змушені пішки діставатися на робочі місця через усе місто.

Кореспондент УНІАН став свідком того, як на вулиці Володимира Великого одночасно зупинилися близько 20 тролейбусів.

Як повідомляють представники перевізників міжміських маршрутів, така складна ситуація спостерігається лише у Львові. Дороги у районах області розчищаються, і хоча снігопади спричинили сповільнення руху транспорту, однак умови проїзду на шляхах області значно кращі, ніж у Львові.

Це зокрема підтвердив водій маршрутного таксі сполученням Львів - Дашава, який, проїхавши весь відрізок свого маршруту до Львова, годину стояв у заторі в самому місті.

До того ж на цей час інформації про постраждалих немає.