ДАІ Закарпаття радить водіям обмежити поїздки через негоду

ДАІ Закарпаття радить водіям обмежити поїздки та перечекати негоду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У зв’язку з тим, що на території області спостерігається сильний сніг та мокрий сніг з переходом у дощ, місцями ожеледь, хуртовини, на автошляхах налипання мокрого снігу, Державтоінспекція радить водіям, за можливості утриматися від поїздок без потреби, якщо ж потреба є нагальною - неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху.

У зв’язку з сильними снігопадами, утруднено рух вантажного транспорту та пасажирських автобусів. Також звертаємося до водіїв, які наразі прямують до Закарпатської області, призупинити рух й по можливості перечекати негоду на об’єктах придорожнього сервісу. Наразі робиться усе можливе аби забезпечити безперешкодний проїзд всім учасникам дорожнього руху: на дорогах працюють наряди ДПС ДАІ та задіяна спеціальна техніка.

Шановні учасники дорожнього руху, якщо ви потрапили у скрутну ситуацію на дорозі та вам потрібна допомога, негайно телефонуйте за номерами ДАІ: чергова частина Управління ДАІ (03122) 3-22-86, стацпост «Лазіщина» (094)9184760, (03124)44760, стацпост «Нижні Ворота» (094) 918-77-49, (03136) 2-40-07, (063) 178-07-20, стацпост «Велика Копаня» (03136) 2-40-07, (097) 647-77-30.