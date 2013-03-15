На Західній Україні через негоду тимчасово закрито міжнародний пункт пропуску

Державна прикордонна служба України інформує, що у зв’язку з негодою на Західній Україні з 9-ї години 15 березня 2013 року тимчасово припинено пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг (Україна) – Зосін (Республіка Польща)».

Як повідомили УНІАН у відомстві, Держприкордонслужбою в межах компетенції вжито відповідних заходів щодо недопущення скарг та нарікань з боку осіб, які перетинають державний кордон, організовано взаємодію з представниками Державтоінспекціїї щодо переорієнтування подорожуючих на інші пункти пропуску та із представниками МНС щодо можливого виставлення місць і наметів для обігріву та харчування громадян.

*** Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг – Зосін» відкрито рішенням Кабміну № 335-р від 9 серпня 2001 р. Він знаходиться у Волинській області Володимиро-Волинського району безпосередньо на кордоні, в ньому здійснюється спільний контроль із польськими колегами.