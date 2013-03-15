Витрати «АероСвіту» за 5 років зросли в 3,4 рази на тлі зростання доходів у 2,9 рази

Авіакомпанія «АероСвіт», яка наприкінці року оголосила про своє банкрутство, за останні п'ять років збільшила витрати в 3,4 рази, тоді як доходи компанії зросли в 2,9 рази. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова наглядової ради авіакомпанії «Аеросвіт» Григорій Гуртовий.

«До того ж кількість перевезених пасажирів зросла в 1,5 рази, зберігши середнє завантаження 73%. Доходи авіакомпанії за цей період зросли в 2,9 рази, але і витрати зросли в 3,4 рази», - зазначив Г.Гуртовий

За його словами, авіабізнес сильно затиснутий між пресом конкуренції та монополізму, що призводить до високого ризику банкрутства серед авіакомпаній, які не витримують перебування в нерівних економічних умовах. Цим він також пояснив збільшення частки витрат на авіанавігаційне й аеропортне обслуговування в загальних витратах "Аеросвіту" з 16% до 22% за останні 5 років. При цьому питомі витрати на оплату послуг аеропортів та аеронавігації при перевезенні одного пасажира авіакомпанії виросли в 4 рази.

«Базовий аеропорт замість того, щоб підтримувати перевізника і дати можливість розвиватися, застосовував все для того, щоб отримувати більше грошей», - пояснив Г.Гуртовий.

За словами голови наглядової ради, авіакомпанія не може зрозуміти систему формування зборів, цін і умов, виходячи з об'єктивних позицій розвитку бізнесу, а також що потрібно державі, як держава хоче розвивати цю галузь і чи є вона об'єктом інфраструктури.

«Те, що ми бачили протягом 4-5 років, це відсутність чітко вираженої позиції щодо пріоритетів розвитку галузі - чи є якась система підтримки чи ні, і чи є якась система прозорості у веденні бізнесу?» - сказав Г. Гуртовий.

Він зазначив, що на сьогодні жодне з цих питань не вирішено, а система доступу до міжнародних ліній є непрозорою.

«Шановна влада, визначитеся, будь ласка, чи потрібна вам авіатранспортна галузь і за якими правилами вона повинна працювати», - сказав на закінчення Г.Гуртовий.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами за станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

Наприкінці січня 2013 року Наглядова рада ПрАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» запропонувала профспілковим організаціям безпосередньо взяти участь у розробці стратегічного плану виведення авіакомпанії з кризи (плану санації).

Спостережна рада також доручила керівництву авіакомпанії провести чергові переговори з профспілковими організаціями та надати інформацію на їхні запити відповідно до вимог законодавства України.

5 лютого Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Київської області про порушення провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "АероСвіт".

«АероСвіт» назвав рішення апеляційного суду Києва загрозою повної зупинки і ліквідації авіакомпанії.

20 лютого «АероСвіт» подав касаційну скаргу на постанову апеляційної інстанції і чекає її розгляду Вищим господарським судом України.

В авіакомпанії продовжується скорочення персоналу в рамках реорганізації, початої ще в грудні 2012 року.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році. Обслуговувала 80 міжнародних маршрутів у 33 країни. Базовий аеропорт - "Бориспіль".