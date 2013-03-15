За січень-лютий продано понад 440 тис. електронних залізничних квитків

В Україні за січень-лютий поточного року через Інтернет було продано понад 400 тис. залізничних квитків. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

«За період з моменту впровадження послуги бронювання та продажу квитків на потяги через Інтернет реалізовано понад 3,4 млн квитків. У 2009 р. - 83,5 тис., у 2010-му - 132,5 тис., у 2011-му - 693,9 тис., у 2012-му - понад 2,1 млн, за 2 місяці 2013 року - понад 440 тис. квитків», - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням прес-служби, електронний квиток і інтернет-продаж є одним з ключових сучасних європейських стандартів обслуговування пасажирів. Вони створюють комфортні умови всім громадянам, які заздалегідь планують поїздки або яким необхідно швидко знайти оптимальний варіант подорожі залізничним транспортом.

Однак зростаюча популярність продажу квитків через електронні канали обслуговування створила передумови для зловживань і подальшого перепродажу проїзних документів, особливо в пікові періоди, коли квитки на найпопулярніші напрямки і дати скуповувалися через Інтернет миттєво, значно обмежуючи можливості інших пасажирів на придбання проїзних документів і поїздку залізничним транспортом.

«Введення іменних квитків звузить поле для таких зловживань і створить рівні можливості для пасажирів, які користуються як традиційним способом придбання квитків, так і сучасними інтернет-технологіями», - повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, повний перехід на електронний квиток - одне з основних завдань «Укрзалізниці». Наявність іменних даних у квитках є невід'ємною частиною електронного проїзного документа у країнах, де він застосовується, і відповідає європейським стандартам обслуговування пасажирів. Отже, ухвалення рішення про впровадження іменних залізничних квитків є цілком обгрунтованим і виправданим.

«Міністерство інфраструктури України та «Укрзалізниця» будуть і надалі вживати всіх необхідних заходів щодо підвищення рівня обслуговування, комфорту та безпеки пасажирів українського залізничного транспорту та приведення їх у відповідність з кращими сучасними європейськими і світовими стандартами», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до кінця 2013 року впровадити електронні проїзні документи на всіх поїздах далекого прямування у внутрішньому сполученні.

Продаж електронних квитків через сайт «Укрзалізниці» (booking.uz.gov.ua) на швидкісні поїзди «Інтерсіті +» впроваджується в експериментальному порядку з 5 лютого. На першому етапі впровадження продажу електронних квитків технологія буде використовуватися на поїздах категорії «Інтерсіті +», на другому етапі технологію продажу електронних проїзних документів планується застосувати на всі пасажирські поїзди внутрішнього сполучення. Технологія передбачає, що пасажири, які оформили проїзні документи через Інтернет на потяги категорії «Інтерсіті +», можуть не звертатися до каси за роздруківкою квитка на бланку проїзного документа, як це було раніше, а зможуть пред'являти самостійно роздрукований посадочний документ. Стюарди поїзди будуть зчитувати штрих-код такого посадочного документа, перевіряти його легітимність і забезпечувати посадку пасажирів на поїзд.