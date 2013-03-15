Передача «Борисполя» в концесію дозволить збільшити його доходи, вважають в МАУ

Передача міжнародного аеропорту «Бориспіль» у концесію дозволить збільшити доходи аеропорту і зробити його рентабельним.

Таку думку висловив голова наглядової ради авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) Арон Майберг під час круглого столу в агентстві УНІАН.

«Я вважаю, що це прогресивне явище, тому що аеропорт зароблятиме гроші. Щоб він був економічно рентабельним підприємством, він сприятиме тому, щоб кількість гравців на його майданчику збільшилася», - сказав він.

Водночас А.Майберг зазначив, що «важливо, яким чином збираються йти (до концесії - УНІАН). «Потрібно, щоб це відбулося відкрито, прозоро й чесно, щоб доступ до цього процесу отримали великі гравці», - сказав він.

Голова наглядової ради МАУ також зазначив, що для реалізації потенціалу України як транзитної держави й створення на базі аеропорту «Бориспіль» хаба необхідна наявність потужного базового перевізника.

«Щоб був потужний транзитний вузол в аеропорту, потрібен потужний базовий перевізник, оскільки лише він може організувати для аеропорту пасажиропотік. Аеропорт — це лише майданчик», - сказав А.Майберг.

Крім того, він зазначив, що зміни Повітряного кодексу негативно позначаться на ринку авіаперевезень.

«Минулого року було прийнято авіаційний кодекс, зараз ми чуємо, що готуються зміни й намагаються міняти правила регулювання авіаційного ринку. Що, кодекс, який прийняли півроку тому, був невдалим? Тоді поясніть, чому влада розробила й прийняла невдалий кодекс», - сказав він.

За словами А.Майберга, для зниження вартості авіаквитків необхідна конкуренція на ринку послуг, що надаються авіакомпаніям.

«Коли є ринкове середовище ціноутворення у авіакомпаній, то повинне існувати й ринкове середовище у постачальників послуг. Щоб було здешевлення, потрібне ринкове середовище у сфері постачання послуг для авіакомпаній, а ми бачимо лише потужну монополізацію послуг», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд України має намір передати міжнародний аеропорт «Бориспіль» у концесію для перетворення його на міжнародний хаб (аеропорт, який використовується авіакомпанією або альянсом авіакомпаній як пункт пересадки пасажирів і має високий відсоток стикувальних рейсів). Для цього Кабінет Міністрів 26 вересня 2012 року прийняв постанову, якою вніс аеропорт «Бориспіль» до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися в концесію.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Авіакомпанія сполучає Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).