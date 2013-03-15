Президент МАУ вважає, що Україні потрібен флагманський перевізник

Для розвитку авіаперевезень в Україні потрібна наявність флагманського перевізника - великої компанії, яка може виконувати соціальні функції.

Таку думку висловив президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) Юрій Мірошников під час круглого столу в агентстві УНІАН.

«Флагманський перевізник - це не лише найбільший перевізник у країні, але й перевізник, який дає найвищі стандарти якості та безпеки, і з яким держава може укласти договір соціального партнерства, якому, можливо, будуть дані певні привілеї, але з якого в обмін на ці привілеї можна буде вимагати з точки зору виконання рейсів там, де це потрібно державі й з точки зору соціальних тарифів для певних верств населення», - сказав він.

Ю.Мірошников також зазначив, що в Україні модель лоукост-перевезень реалізується не повною мірою.

«Лоукости в Україні не відкривають нові напрямки, а стають на напрацьовані класичними перевізниками маршрути, на найпопулярніші напрямки й дещо знижують ціни. Але водночас вони прибирають із пакета послуг пасажиру все, що можна прибрати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт “Бориспіль” розглядає можливість залучення лоукостерів для оперування в терміналі F, у якому наразі оперує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.

Уряд України має намір передати міжнародний аеропорт «Бориспіль» у концесію для перетворення його на міжнародний хаб (аеропорт, який використовується авіакомпанією або альянсом авіакомпаній як пункт пересадки пасажирів і має високий відсоток стикувальних рейсів). Для цього Кабінет Міністрів 26 вересня 2012 року прийняв постанову, якою вніс аеропорт «Бориспіль» до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися в концесію.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Авіакомпанія сполучає Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).