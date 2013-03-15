Державіаслужба не планує змін до Повітряного кодексу

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) не планує вносити зміни і переглядати Повітряний кодекс України.

Про це заявив перший заступник голови Державіаслужби Олександр Гречко сьогодні під час круглого столу в агентстві УНІАН.

«Наразі ми не плануємо вносити до нього (Повітряного кодексу — УНІАН) зміни. Але в нашій країні існує багато народних депутатів, міністерств і відомств, які мають право пропонувати зміни до закону. Ми готували цей Повітряний кодекс і не були ініціаторами будь-яких змін. Були якісь документи, які до нас приходили, ми їх, як можемо, пояснюємо і прагнемо відстояти свою позицію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2011 року Верховна Рада ухвалила Повітряний кодекс, «за» проголосувало 299 депутатів.

За словами тодішнього віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова, ухвалення нової редакції Повітряного кодексу адаптує галузь до норм Європейського Союзу. Він також зазначив, що в новій редакції чітко прописані обов'язки авіакомпанії перед пасажирами, чого немає в попередньому Повітряному кодексі. Зокрема, авіакомпанія несе відповідальність за втрату або збитки, завдані під час перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти. Відтепер це закріплено на найвищому законодавчому рівні, а не лише прописано в правилах перевезення пасажирів і багажу. Документ дає право пасажирові на компенсацію та іншу допомогу від авіаперевізника у разі відмови від прийняття на борт, скасування польоту, тривалої затримки вильоту і зниження класу обслуговування.

Згідно з кодексом, з метою захисту громадян, що користуються авіаційним транспортом, від несподіваних скасувань регулярних рейсів авіаперевізники зобов'язані поінформувати авіаційне відомство про припинення регулярних повітряних перевезень тією чи іншою повітряною лінією, яку вони експлуатують, за 30 днів до планованої дати припинення із зазначенням причин.

Крім того, проект спрямований на поліпшення умов користування авіаційним транспортом для пасажирів з обмеженою рухливістю (інвалідів). Також новий проект Повітряного кодексу містить статті, що стосуються охорони і захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу польотів цивільних повітряних суден. Законодавчо закріплюється поділ на державну і цивільну авіацію, чого немає в чинному Повітряному кодексі.