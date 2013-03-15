Вантажооборот залізничного транспорту в січні-лютому скоротився на 4,6%

Вантажооборот залізничного транспорту України у січні-лютому 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,6% - до 33,68 млрд т/км.

Як повідомляє Державна служба статистики України, відправлення вантажів на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) збільшилося на 19,6%, на Львівській (ЛЗ) - на 10,7%, на Одеській (ОЗ) - на 8,3%, на Придніпровській - на 5%, на Південній (ПЗ) - на 3,7%. На Донецькій залізниці (ДЗ) відправлення вантажів знизилося на 7,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

За підсумками січня-лютого цього року відправлення зерна залізничним транспортом зросло на 3,9%, брухту чорних металів - на 28,1%, лісових вантажів - на 23,5%, залізної та марганцевої руди - на 8,5%, будматеріалів - на 7,4%.

Водночас відправлення кам'яного вугілля знизилося на 0,2%, хімічних і мінеральних добрив - на 8,6%, чорних металів - на 0,2%, цементу - на 3,3%, нафти і нафтопродуктів - на 38,7 %.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн. Вантажооборот залізничного транспорту України у 2012 році скоротився на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.

У 2011 році перевезення вантажів залізницями України збільшилося на 8,2% порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн тонн, а вантажооборот зріс на 5,7% - до 243,556 млрд т/км.