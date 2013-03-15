«АероСвіт» не виключає, що не відновить свою діяльність

Авіакомпанія «АероСвіт» не виключає, що не зможе відновити свою діяльність, якщо не буде відновлена ​​процедура її банкрутства.

Про це 15 березня під час круглого столу в УНІАН повідомив голова Наглядової ради авіакомпанії Григорій Гуртовий.

«Для нас є абсолютно незрозумілим судове рішення, яке призупинило процедуру банкрутства. Ми знаходимося у процесі подання касації, і якщо не відновиться той режим (банкрутство - УНІАН), який був запропонований і дозволив би провести процеси, пов'язані із санацією та відновленням операційної діяльності, то, безумовно, ми не можемо скидати з рахунків, що компанія не відновить свою діяльність, тому, що в тому режимі, у якому вона перебуває сьогодні, це нереально», - сказав він.

За словами Г.Гуртового, після призупинення процедури банкрутства, «жодна інша процедура не почалася».

«Доки цей юридичний казус не буде вирішений, акціонери не розуміють, а менеджмент не в змозі запропонувати акціонерам жодного шляху для подальшого виходу компанії з цієї ситуації. Тому ми чекаємо рішення касаційної інстанції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

5 лютого 2012 року рішенням апеляційного господарського суду Києва банкрутство авіакомпанії "АероСвіт" призупинено.